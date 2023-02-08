Москва, , 17:12 — REGNUM Галина Юрьевич

Председатель совета директоров АКБ «Держава» Сергей Ентц Пресс-служба АКБ «Держава»

Центробанк хочет укрепить пошатнувшийся под санкциями, но все-таки устоявший фундамент российской банковской системы путем перераспределения нагрузки. Регулятор намерен уделить серьезное внимание развитию потенциала малых банков. Для этого, в частности, предлагается расширить инвестиционные возможности банков с базовой лицензией (ББЛ) и обеспечить им доступ к новым сегментам рынка за счет предоставления права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе. Соответствующие предложения содержатся в докладе «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора», недавно обнародованном ЦБ РФ.

Большой шанс для малых банков

В 2022 году страны и валюты поделились для России на «дружественные» и «недружественные», спрос на альтернативные доллару и евро валюты, а также новые способы международных расчетов, учитывающие реалии подсанкционной российской экономики, заметно выросли. А изменение логистических цепочек в сфере внешней торговли и в целом перенастройка всей внешнеэкономической деятельности и переориентация с Запада на Восток не могло пройти мимо банковской системы, по сути являющейся кровеносной системой внешнеэкономических процессов. Одна из актуальных задач ЦБ в настоящее время — сделать эту систему более разветвленной и более «проходимой», без «тромбов» и сбоев.

Процесс постепенной деконцентрации банковской сферы в России начался еще в прошлом году и продолжается в настоящее время. Крупные системообразующие банки, попавшие под санкции Запада, лишились части своего функционала на международных рынках: их зарубежные активы были заблокированы, возможности торговли бумагами иностранных эмитентов урезаны, им стали недоступны расчеты в долларах и евро, а также большинство трансграничных расчетных операций. По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в совокупности все эти факторы ослабили позиции крупнейших игроков рынка и по другим направлениям. «В ответ на это часть клиентов стала открывать или активнее использовать уже имеющиеся счета в менее крупных банках, в том числе в дочерних кредитных организациях дружественных стран», — делают вывод аналитики «Эксперт РА», подводившие итоги первого полугодия работы банковского сектора в 2022 году.

В Центробанке намерены стимулировать этот процесс, предоставив банкам с базовой лицензией (ББЛ) на постоянной основе право открывать корреспондентские счета за рубежом (временное разрешение, введенное летом прошлого года, утратит действие с 1 января 2024 года). В недавно опубликованном документе ЦБ указывает, что в ситуации невозможности совершения ряда операций крупными банками, более мелкие игроки смогут примерить на себя роль расчетных центров.

Пять лет назад законодатели поделили все российские кредитные организации на две группы по объему капитала: с универсальной лицензией — капитал от 1 млрд рублей и базовой лицензией — от 300 млн рублей. Для банков с ББЛ установлен ряд ограничений. В частности, во внешнеэкономической сфере. До лета 2022 года таким банкам запрещалось открывать счета в зарубежных банках. 25 июля 2022 года вступила в силу статья 7 Федерального закона от 17.07.2022 года No 331-ФЗ, приостановившая действие запрета до 2024 года. Сейчас в России действует более 100 банков с ББЛ и более 200 — с универсальной.

Председатель совета директоров АКБ «Держава» Ентц Сергей Леонидович считает инициативу Банка России правильной. «Ограниченное по срокам разрешение, на самом деле, малоэффективно, так как заключение прямых корреспондентских отношений — процесс непростой и длительный, на открытие корсчета может уходить до полугода. Иностранным банкам неинтересно тратить усилия и время на банки с разрешением на пару лет, как сейчас. Именно поэтому пока случаи открытия корсчетов банками с базовой лицензией единичны». Банку «Держава» с универсальной лицензией в прошлом году удалось договориться с тремя зарубежными банками — в КНР, Армении и Узбекистане. «Но и у нас на это ушел не один месяц», — отмечает Сергей Ентц.

Наличие прямых корреспондентских отношений не только ускоряет расчетные процессы, но и позволяет сокращать издержки и клиентам, и банкам. А возможность осуществления коммерческих сделок и операций с ценными бумагами в национальных валютах устраняет дополнительные конвертации и упрощает расчеты.

Открытие корсчетов позволяет в некоторых случаях платить также в долларах и евро. «Банки дружественных стран часто разрешают проводить транзакции в долларах и евро, но не внешние, а внутри самой этой страны, без международных посредников и, соответственно, внешнего контроля», — добавил Сергей Леонидович Ентц из банка «Держава». Так, узбекистанский «Универсал банк» в ноябре открыл «Державе» корреспондентские счета и в сумах, и в долларах США.

Как разбудить «спящего»

До недавнего времени банки с базовой лицензией в подавляющем большинстве выбирали для себя пассивные бизнес-модели. В ЦБ называли их «спящими», потому что, по словам заместителя председателя ЦБ Ольги Поляковой, «они не работают как финансовые посредники и не кредитуют». По данным ЦБ, среднегодовой прирост портфеля ББЛ на начало прошлого года не превышал 1% даже при достаточном запасе капитала (до 40% у некоторых банков этой категории). «Слишком слабый аппетит к риску негативно отражается на их общей эффективности и прибыльности», — резюмировала Полякова.

В ЦБ предпочитают не ставить крест на ББЛ и решили предпринять еще одну попытку вовлечь банки этой категории в процесс экономических трансформаций, происходящих под влиянием санкций.

Еще в мае 2022 года Ассоциация российских банков (АРБ) в официальном письме обратилась к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением предоставить ББЛ возможность открытия корреспондентских счетов в банках — нерезидентах.

Банкиры ссылались на реальные истории, когда участники ВЭД, обслуживавшиеся малыми региональными банками, в одночасье фактически лишились возможности проводить международные платежи. Эти транзакции проходили через корсчета, открытые для этих целей региональными банками в более крупных банках с универсальной лицензией, а те во многих случаях угодили под санкции.

В АРБ обратили внимание, что региональные банки с ББЛ практически лишились возможности сопровождения ВЭД предприятий регионов, что дестабилизировало экономическую ситуацию на местах.

По словам, председателя правления АРБ Олега Скворцова, право кредитным организациям с ББЛ открывать счета в иностранных банках особенно важно в текущей геополитической ситуации. В АРБ отмечают, что некоторые крупные российские компании-участники ВЭД могут и хотят помочь более мелким финорганизациям открыть корсчета в иностранных банках, готовых к такому сотрудничеству. По мнению банковского сообщества, это позволит нивелировать санкционное давление, увеличить число стабильных каналов осуществления международных расчетов для экономических субъектов, а также повысить устойчивость финансовой системы страны в целом.

ЦБ с доводами банкиров согласился, поддержав введение временного разрешения открывать корсчета в иностранных банках кредитным организациям с ББЛ, а сейчас готов перевести его в разряд постоянного. Тем самым предполагается запустить «обратный» процесс передачи международных расчетов от крупных игроков к не столь зависимым от санкций мелким.

Окно возможностей

Возникает вопрос, смогут ли банки с ББЛ заменить крупные банки в международных расчетах, не рискуя самому привлечь на себя вторичный санкционный гнев? Председатель совета директоров АКБ «Держава» Сергей Ентц полагает, что процесс передачи клиентов из одного банка в другой можно организовать безболезненно для каждой из сторон. Регулятор разрешил передавать клиентов без проверки в новом банке, то есть теперь есть возможность мгновенно перевести клиента вместе с его остатком на счете в небольшой банк, после чего клиент сможет провести в новом банке валютный платеж. «Если будет упрощено лицензирование новых банков — а разговоры об этом уже велись — крупные игроки могли бы сами создавать дружественные банки под такие операции, а не договариваться с существующими, — отмечает Сергей Ентц.

В целом в Центробанке увидели «запрос на более активную роль регулятора в формировании пространства возможностей для развития малых банков». В ведомстве рассчитывают, что новым «окном возможностей» малые банки смогут воспользоваться не поодиночке, а сообща, и предлагают «проработать вопрос о введении в регулирование концепции специальных банковских сообществ, организованных по «франчайзинговому» принципу». «На рынке может появиться новая бизнес-модель, которая позволит малым и региональным банкам объединить ресурсы, сохранить капитал и оптимизировать затраты, не утратив при этом определенной степени операционной самостоятельности», — пишет регулятор. С введением на постоянной основе новых операционных возможностей за пределами России, в первую очередь при сотрудничестве с банками дружественных стран, у малого банковского бизнеса в России может открыться второе дыхание, полагают эксперты.