Калуга, 8 февраля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В Калуге волонтёры шьют одежду и бельё для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, возглавляет добровольческое ателье Марина Королькова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские волонтеры шьют одежду для бойцов СВО

Депутаты поддержали начинание. При участии главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева и зампредседателя Гордумы Сергея Павлова нашли помещение для раскройного цеха. Депутаты Заксобрания помогают с закупкой материалов и транспортом для доставки гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Волонтёры сотрудничают с госпиталем подшефного Первомайска — шьют пижамы и одеяла, контактируют с врачами на передовой. К движению «Калуга — фронту» присоединяется все больше калужан, помогают транспортом, деньгами, приносят готовые вещи и продукты. Юрий Моисеев и Александр Окунев навестили волонтёров, обсудили дальнейшие планы, узнали о первоочередных потребностях, поговорили о том, чем ещё можно помочь нашим ребятам на передовой.

«Свое движение они так и назвали — «Калуга — фронту». С каждым днем к нему присоединяется все больше калужан, помогают транспортом, деньгами, приносят готовые вещи и продукты. Всё для победы», — прокомментировал Юрий Моисеев.