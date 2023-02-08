Ефремов, Тульская область, 8 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. По факту взрыва в городе Ефремове Тульской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В рамках его расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая, сообщили 8 февраля в пресс-службе СКР по региону.

Ольга Тихонова/РИА Новости Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремове Тульской области

«В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

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Напомним, накануне, 7 февраля, в городе Ефремове произошел хлопок газовоздушной смеси в одном из пятиэтажных домов на улице Химиков. В результате обрушился целый подъезд. Есть данные о шести погибших, в том числе трёх женщинах и троих мужчинах.

Расследование обстоятельств ЧП взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.