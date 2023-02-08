Тегеран, 8 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Груз гуманитарной помощи общим весом 35 тонн для пострадавших от землетрясения жителей Ирана доставлен в Исламскую Республику самолётом Ил-76 МЧС России. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Iranian Red Crescent Society/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия землетрясения в Иране

«По распоряжению правительства РФ в город Урмия доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Иран в качестве гуманитарной помощи были доставлены сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция, так как эти вещи являются наиболее необходимыми для первоочередного обеспечения жизни людей, пострадавших от разрушительного землетрясения, которое произошло на северо-западе страны.

Кроме того, отмечается, что груз был передан иранской стороне замглавы МЧС РФ Ильёй Денисовым, подчеркнувшим, что спасатели из России всегда готовы к оказанию помощи пострадавшему от стихийных бедствий дружественному народу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рассказал, что бригада врачей из России, в составе которой 11 человек, была направлена в Турцию для оказания медпомощи выжившим после произошедшего там ранее землетрясения.