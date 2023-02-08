Москва, 8 февраля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Инфраструктура для внедрения предмета «Основы российской государственности» будет готовиться в России. Работа ведётся в рамках проекта «ДНК России», сообщает 8 февраля «Взгляд».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Издание напоминает, что в конце января президент России Владимир Путин поручил разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности».

Сейчас идёт подготовка инфраструктуры для внедрения этого предмета в программы российского высшего образования. Участники проекта «ДНК России» ведут работу по подготовке преподавательских коллективов.

«Уже готовится сеть конференций и семинаров, предметом обсуждения которых будет не только методология преподавания (ведь уникальный курс и преподаваться должен по-особому), но и тезаурус, система понятий и определений, используемых для описания сложных общественных процессов», — сообщает издание.

Результатом проекта должен стать «мощный импульс к развитию российского общественно-политического знания, наших научных школ и исследовательских центров».

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Отмечается, что проект «ДНК России» стартовал в 2022 году, преследуя цель объединить российское академическое сообщество и на междисциплинарной основе сформировать профессиональную дискуссию по поводу российского мировоззрения.

В рамках проекта запущены грантовые исследования десятков научных коллективов. Проходят круглые столы, исследовательские семинары и креативные сессии, запущен научный клуб «Гуманитарный реактор».

Участники проекта хотят изучить «российское мировоззрение», а затем предложить системную презентацию выводов, сделанных на основе этой информации, согражданам, чтобы обеспечить воздействие на развитие людей.