Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Джули Аласания в июле 2022 года заключила договор с американской юридической фирмой Akerman за организацию кампании по освобождению из заключения своего сына. Данные об этом 7 февраля распространил Департамент юстиции США.

Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси © Sputnik/РИА Новости

По информация ведомства, в общей сложности Аласания заплатила по договору $917 тыс. Больше всего средств — $285 тыс. — было потрачено на медиков, в том числе тех, кто выступал в Тбилисском городском суде, заявляя о тяжёлых заболеваниях Саакашвили, при которых требуется его освобождение для лечения.

Кроме того, согласно обнародованным данным, Akerman обязалась организовать публикацию в крупных СМИ статей с заявлениями в поддержку Саакашвили. Также компания поддерживала контакты с посольством США в Грузии.

Отмечается, что юридическая фирма нарушила порядок отчетности, сообщив Департаменту юстиции США о данном договоре только в феврале 2022 года, вместо того чтобы предоставить информацию в течение десяти дней.

Напомним, последние несколько месяцев в Грузии распространялась информация, что у Саакашвили якобы тяжёлые заболевания. На этом фоне защита экс-президента страны подала ходатайство о предоставлении ему отсрочки отбывания наказания, чтобы лечиться за границей. Суд не посчитал доводы убедительными и 6 февраля не удовлетворил ходатайство.

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