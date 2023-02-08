Амстердам, 8 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В прокуратуре Нидерландов сообщили о причастности России к передаче Донецкой Народной Республике (ДНР) ЗРК «Бук» в деле о крушении пассажирского самолёта компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, передает Reuters.

Alexander Ermochenko/XINHUA/Global Look Press На месте крушения самолета MH17

Согласно размещенному на сайте прокуратуры отчету, доказательств по этому суждению недостаточно для возбуждения уголовного дела.

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Крушение пассажирского самолёта произошло 17 июля 2014 года. При крушении лайнера погибли 298 человек, находившиеся на борту. Самолёт упал рядом с населённым пунктом Грабово Горловского района ДНР. Власти Украины сразу обвинили в произошедшей трагедии ополчение ДНР. По данным Российской Федерации, самолёт сбила украинская ракета.

В ответ на обвинения власти ДНР сообщили, что на тот момент в республике не было технических возможностей для такого удара. Кроме того, в дело не включили показания жителей, видевших запуск Вооруженными силами Украины ракеты из ЗРК «Бук». Без внимания остались и данные российского локатора «Утёс-Т».

Суд в Нидерландах признал 17 ноября 2022 года вину троих российских граждан в крушении лайнера. Суд заочно приговорил их к пожизненным срокам и выплате компенсации в размере €16 млн.