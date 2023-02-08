Лондон, 8 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В Лондоне состоялась встреча премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским. О факте встречи Сунак сообщил в своем Twitter, прикрепив фото с главой Украины, сделанное в аэропорту.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Риши Сунак и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский также разместил пост в телеграм-канале, в котором написал, что в ходе встречи с премьером Великобритании намерен поблагодарить его и в его лице весь британский народ за поддержку. Как отметил киевский глава, «Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине».

По данным телеканала Sky News, Зеленский прибыл в резиденцию Сунака на Даунинг-стрит. Темой разговора станет поддержка Украины. Также запланировано посещение полигона, на котором проходят обучение военнослужащие ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Великобританию Владимир Зеленский встретится с королем Карлом III. Об этих планах монарха заявили в Букингемском дворце.

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