Москва, , 16:17 — REGNUM Российское правительство работает над повышением социальной защищённости граждан, принимающих участие в специальной военной операции. Это одно из значимых направлений. Об этом 8 февраля на заседании координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Военнослужащий в зоне проведения СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

Читайте также: Путин поручил создать систему льгот для защитников Донбасса

Он указал, что правительство скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, заболевания или травмы в ходе спецоперации. По его словам, теперь они смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации.

«Соответственно готовятся и другие решения, о которых мы сообщим», ― добавил премьер-министр.

Мишустин также сообщил, что вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячное денежное пособие. По его словам, правительство одобрило эту инициативу Государственной думы. Законопроект уже принят в первом чтении.

Ранее по теме: В Минобороны России разъяснили порядок выплат мобилизованным

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию системы льгот для граждан, защищающих Донбасс с 2014 года, а также установить дополнительные льготы для военнослужащих — участников СВО.