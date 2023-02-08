Дискуссии о поставках Киеву танков, подлодок и самолётов вредят единству в Германии — Шольц

Берлин, , 16:09 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против того, чтобы обсуждать возможные новые поставки вооружений Украине, так как это порождает «спекуляции». Об этом он заявил 8 февраля, выступая в бундестаге.

Олаф Шольц © IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press

«Что вредит нашему единству, так это общественное соревнование по тому, кто что больше потребует — танки, подлодки, самолёты. Что вредит также, это яркие внутриполитические высказывания и публичная критика партнёров и союзников», — сказал Шольц.

Он заявил, что Германия не будет участвовать в данных дискуссиях. По мнению канцлера, споры на эту тему якобы приносят пользу только президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в сентябре 2022 года Шольц утверждал, что ФРГ не будет поставлять танки Украине, так как это «было бы катастрофой». В январе 2023 года он заявил, что Берлин поставит на Украину 14 танков Leopard 2. В феврале немецкие СМИ сообщили, что Германия также планирует поставить Киеву 178 танков Leopard 1.

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