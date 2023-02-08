Херсон, 8 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в районе Ольговка Херсонской области уничтожили минометный расчет ВСУ при помощи средств контрбатарейной борьбы. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО

Также, по его словам, за последние сутки на херсонском направлении было нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также военной технике в 123 районах.

Ранее в ходе брифинга Минобороны Конашенков сообщал о об уничтожении 75 украинских боевиков на южнодонецком направлении, а также около десятка единиц военной техники.