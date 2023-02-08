Донецк, 8 февраля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают нести большие потери в живой силе и технике сразу по двум направлениям специальной военной операции (СВО) на Украине. По данным Минобороны РФ 7 февраля, наибольший урон за последние сутки ВСУ (Вооруженные силы Украины) понесли на краснолиманском и донецком направлениях.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (08.02.2023 г.)

По данным ведомства, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Терны (ДНР) уничтожены свыше 130 украинских военных. Наступательные действия российских войск на донецком направлении привели к гибели 140 представителей ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

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Отмечается, что более 35 украинских военнослужащих уничтожены на купянском направлении. Речь идет о работе российской авиации в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

На южнодонецком направлении авиация РФ нанесла поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Средства ПВО России за сутки уничтожили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 10 беспилотников украинских войск.

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Кроме того, в Харькове уничтожены цеха, которые занимались модернизацией беспилотников.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 350 дней. О переброске с запада Украины в Донбасс дополнительных войск известил 7 февраля заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, невзирая на это, ситуация в зоне боевых действий складывается «очень хорошо» для российских войск.