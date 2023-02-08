Афины , 8 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Эмбарго западных стран в отношении Сирии должно быть немедленно отменено. С таким требованием выступили евродепутаты от Компартии Греции (КПГ).

Валерий Шарифулин/ТАСС Сотрудники МЧС России разгребают завалы после землетрясения в Сирии

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В письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен парламентарии отмечают, что из-за стихийного бедствия жители Сирии остро нуждаются в срочной гуманитарной помощи, предметах первой необходимости и медикаментах.

«Однако эмбарго ЕС, США, НАТО, сопровождающее их многолетнее вмешательство и переживаемое народом Сирии, продолжается, несмотря на разрушительное землетрясение, и мешает даже выражению солидарности», ― цитирует РИА Новости текст обращения.

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Компартия назвала эмбарго и санкции неприемлемыми и потребовала от ЕС немедленной их отмены, а также обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи населению Сирии и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава сирийского Красного Креста Халед Хбубати заявил, что в Сирию, где произошло разрушительное землетрясение, для ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо поставить спецтехнику и оборудование, однако из-за санкций Запада это сделать невозможно. Он призвал как можно скорее снять блокаду и экономические санкции, введённые против Дамаска.

Напомним, разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Подземные толчки ощущались в нескольких районах Сирии. Сильнее всего пострадали провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама.