Варшава, 8 февраля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. С призывом к экс-премьер-министру Польши Дональду Туску покаяться за попытку наладить отношения с Россией 15 лет назад обратился действующий глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Он заявил об этом 8 февраля в ходе общения с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Ровно 15 лет назад, когда премьер-министром стал Дональд Туск, произошло изменение нашей восточной политики, изменение, от которого предостерегал президент Лех Качиньский, считая его близоруким и наивным», — сказал он.

При этом Моравецкий указал, что в это же время уже занимавший пост главы правительства Польши Туск приехал в Москву с визитом.

«И тогда он сказал, что Польша готова к размораживанию, налаживанию польско-российских отношений», — уточнил нынешний польский премьер-министр, добавив, что такой разворот политики Варшавы тогда был замечен и Россией, и польскими союзниками.

Также он добавил, что считает, что из-за этого произошло замедление наращивания натовского присутствия в Польше, отложено строительство газопровода Baltic Pipe, что позволило заключить контракты на поставку польской стороне энергоресурсов из РФ.

«Я обращаюсь с призывом к Дональду Туску, чтобы он признал свои ошибки, которые начались ровно 15 лет назад с его визита в Кремль, чтобы признал большую политическую и стратегическую ошибку», — заключил действующий глава правительства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что «планы» президента Польши Анджея Дуды помочь Киеву захватить Крым есть не что иное, как безумие.