Вашингтон, , 16:06 — REGNUM На борту самолёта, следовавшего из Сан-Диего и Ньюарк (США) рейса United Airlines, загорелось зарядное устройство одного из пассажиров, что привело к травмам нескольких человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Самолет авиакомпании United Airlines © Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

По данным журналистов, инцидент произошел 7 февраля. После приземления самолёта четырёх пострадавших госпитализировали.

Сообщается, что загоревшееся устройство находилось в кармане сиденья первого класса. Экипаж не допустил распространения огня, опасный предмет поместили в термопакет.

Самолёт вернулся в Сан-Диего. После осмотра в больницу отправили четырёх бортпроводников. Двух пассажиров врачи осмотрели на месте. В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что будут расследовать инцидент.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолёт аварийно приземлился в Южно-Сахалинске из-за задымления в салоне. Оказалось, что на борту загорелось портативное зарядное устройство одного из пассажиров.