Минобороны России сообщило о ходе СВО на южнодонецком направлении
Москва, 8 февраля 2023, 15:50 — REGNUM Порядка 75 украинских боевиков уничтожены за сутки на южнодонецком направлении, сообщил 8 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на этом направлении российские военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригадам морской пехоты ВСУ.
Удары нанесены армейской авиации и артиллерией группировки войск «Восток» в ДНР в районах Угледара и Водяного.
Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков рассказал об уничтожении на южнодонецком направлении трёх складов ВСУ, в том числе в Угледаре.
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