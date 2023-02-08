Москва, , 15:50 — REGNUM Порядка 75 украинских боевиков уничтожены за сутки на южнодонецком направлении, сообщил 8 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Игорь Конашенков «За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля».

По словам представителя Минобороны, на этом направлении российские военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригадам морской пехоты ВСУ.

Удары нанесены армейской авиации и артиллерией группировки войск «Восток» в ДНР в районах Угледара и Водяного.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков рассказал об уничтожении на южнодонецком направлении трёх складов ВСУ, в том числе в Угледаре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ

Читайте развитие сюжета: ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ на херсонском направлении