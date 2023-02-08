Тверь, 8 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился сегодня, 8 февраля, в День российской науки, в Тверском государственном техническом университете с ректорами высших учебных заведений Верхневолжья и представителями научно-предпринимательского сообщества. Как пресс-служба правительства Тверской области, обсуждались вопросы поддержки научных исследований в регионе, инновационные разработки тверских ученых, а также сотрудничество вузов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатору Тверской области представили разработки ученых для нужд ОПК

«В настоящее время одной из приоритетных задач для отечественной науки является проведение исследований и разработка опытных образцов в интересах Вооружённых сил, — отметил Игорь Руденя. — Президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что необходимо постоянно совершенствовать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов, отстаивающих суверенитет и безопасность России в ходе специальной военной операции. Тверская область вносит достойный вклад в решение этих задач».

На территории региона расположены ведущие предприятия и научно-исследовательские организации Минобороны России, разрабатывающие и выпускающие большой спектр высокотехнологичной продукции для отечественных Вооружённых сил. В том числе это современное радиоэлектронное оборудование, автоматизированные системы и программные комплексы. В ходе круглого стола ректоры ведущих вузов Тверской области представили научные достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Так, ректор Тверского государственного технического университета Андрей Твардовский рассказал о создании порядка 20 инновационных разработок, которые могут быть востребованными в ОПК. Например, интеллектуальная модель использования оптических и акустических систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов позволит повысить безопасность потенциально опасных промышленных объектов.

Руководитель Тверского государственного университета Сергей Смирнов представил модульную многофункциональную автоматизированную платформу для движения робототехнических комплексов по пересеченной местности и другие разработки. Тверской государственный медицинский университет является опорной площадкой образовательного и методического сопровождения для силовых структур региона. Ректор ТГМУ Леся Чичановская рассказала, что на базе учреждения организовано обучение санитаров и мобилизованных граждан методам оказания первой помощи и тактической медицине в полевых условиях.

В рамках импортозамещения Тверской государственный медицинский университет принимает участие во внедрении экзоскелетов для реабилитации пациентов после получения травм в условиях специальной военной операции. Кроме того, медики ТГМУ разработали изделия с микросферами, которые применяются при эвакуации и транспортировке раненных. Их использование позволяет уменьшить время регенерации костной ткани в два раза.

На встрече также обсуждались возможные меры поддержки учебных заведений Тверской области. Игорь Руденя отметил, что региональное правительство готово начать субсидировать научные исследования вузов, а также помогать в подборе заинтересованных промышленных партнеров для их проведения. Также губернатор поручил ввести ознакомительные экскурсии на предприятия региона для студентов вузов с третьего курса. Впоследствии они смогут туда трудоустроиться в рамках производственной практики. Работодателю из областного бюджета будут компенсированы расходы на зарплату и питание студентов-практикантов, а также оплачена работа специалистов-наставников.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с ректорами высших учебных заведений

В День российской науки глава региона также посетил военный учебный центр (ВУЦ), созданный на базе Тверского государственного технического университета. Игорь Руденя осмотрел учебные классы военно-политической, военно-технической, тактико-специальной, огневой подготовки, радиологической и биологической защиты, пообщался со студентами и преподавателями. Военный учебный центр позволяет студентам получить одновременно высшее гражданское образование и военно-учётную специальность — авиационный механик беспилотных летательных аппаратов, командир отделения командных пунктов и оператор зенитных ракет большой и средней дальности.

В прошлом году обучение в ВУЦ начали первые два взвода сержантов запаса — это более 70 человек. Вторая группа, состоящая из 36 солдат запаса, приступила к обучению с 1 февраля текущего года. По завершению программы военной подготовки для студентов-военнослужащих предусмотрены 30-дневные учебные сборы. В завершение посещения Игорь Руденя сделал запись в Книге почетных гостей, пожелав преподавателям и студентам военного центра успехов в боевой подготовке и побед.