Москва, 8 февраля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине российскими войсками было уничтожено 7789 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. Об этом 8 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолёта, 206 вертолётов, 3046 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Кроме этого, Конашенков уточнил, что также российские военные за этот же период уничтожили 1011 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 4022 орудия полевой артиллерии и миномёта, и 8291 единицу специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в течение минувших суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 ракет американских РСЗО HIMARS и десять беспилотников вооружённых формирований Украины