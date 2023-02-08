Москва, 8 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Три склада ВСУ уничтожены за сутки в ходе спецоперации на южнодонецком направлении, сообщил 8 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РИА Новости Артиллерия ВС России в зоне проведения СВО

По данным Минобороны РФ, три склада боеприпасов и горючего ВСУ уничтожены артиллерийским огнём ВС России в ДНР в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье.

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Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков рассказал 8 февраля также об уничтожении в ходе спецоперации склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области.