Кахраманмараш, , 15:37 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население страны не верить провокаторам, а узнавать информацию о последствиях землетрясений у официальных источников. Это заявление он сделал 8 февраля, выступая в городе Кахраманманраш, наиболее пострадавшем от землетрясения.

Реджеп Эрдоган © IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

«Я особенно прошу вас не давать возможности провокаторам. Я прошу представителей прессы не давать такой возможности. Сегодня время единства и солидарности», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что турецкие власти мобилизовали все средства для преодоления последствий землетрясения. Жители зон бедствия могут временно разместиться в гостиницах Антальи, Аланьи и Мерсина.

Стоит отметить, по последним данным, в Турции число погибших в ходе землетрясений выросло до 8574 человек, пострадали — 49 133. Кроме того, в стране было разрушено 6444 зданий. Землетрясения в республике продолжаются.

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