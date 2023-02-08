Турция, 8 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население страны не верить провокаторам, а узнавать информацию о последствиях землетрясений у официальных источников. Это заявление он сделал 8 февраля, выступая в городе Кахраманмараш, наиболее пострадавшем от землетрясения.

IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press Реджеп Эрдоган

«Я особенно прошу вас не давать возможности провокаторам. Я прошу представителей прессы не давать такой возможности. Сегодня время единства и солидарности», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что турецкие власти мобилизовали все средства для преодоления последствий землетрясения. Жители зон бедствия могут временно разместиться в гостиницах Антальи, Аланьи и Мерсина.

Стоит отметить, по последним данным, в Турции число погибших в ходе землетрясений выросло до 8574 человек, пострадали — 49 133. Кроме того, в стране было разрушено 6444 здания. Землетрясения в республике продолжаются.