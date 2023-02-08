МИД РФ: действия США могут привести к прямому столкновению двух ядерных держав

Москва, , 15:47 — REGNUM Требования Соединённых Штатов о возобновлении инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) выглядят особенно цинично, сообщили 7 февраля в МИД РФ. Более того, по оценке российских дипломатов, Соединённые Штаты, по сути, ведут тотальную гибридную войну с Россией, которая «чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную линию в отношении России и не откажется от политики наращивания угроз нашей национальной безопасности, любые «позитивные знаки» или «шаги навстречу» по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными, несвоевременными и неуместными», — поясняется на сайте ведомства.

Напомним, Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Выполнить обязательства по ДСНВ Россию призывали в НАТО. В заявлении альянса сказано, что Договор о стратегических наступательных вооружениях будет способствовать международной стабильности. В документе указывается, что «союзники с озабоченностью отмечают, что Россия не выполнила свои юридические обязательства по соглашению».

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Обвинения США по ДСНВ в адрес России прокомментировал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков:

«Если внимательно прочитать преамбулу, вы увидите в ней несколько положений, начиная от неделимости безопасности и фиксации намерения вести дела по-партнёрски. Все они до начала СВО стали предметом отрицания американской стороной».

По его словам, американцы весьма вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, перекладывая с больной головы на здоровую.

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает несвоевременным и неуместным приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в нынешних условиях:

«В этом году, на фоне инициированной Западом оголтелой конфронтации с Россией, администрации явно не терпелось предъявить нам очередную порцию необоснованных претензий в сфере контроля над вооружениями. Причем впервые — по ДСНВ, который наша страна безукоризненно соблюдает на протяжении всех лет. В отличие, кстати, от Вашингтона, на совести которого — нелегитимный вывод более сотни стратегических вооружений из-под засчета по Договору».

США подают мало намёков на диалог по ДСНВ, заявил 1 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля за вооружениями и безопасностью.

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Соединённые Штаты сами подорвали принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила 1 февраля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, особую циничность в МИД РФ увидели в требованиях Соединённых Штатов о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ. Поскольку эти требования происходят на фоне попыток Киева нанести удары по российским объектам стратегического характера, дипломаты предупредили, что США ведут тотальную гибридную войну с Россией, которая «чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав».