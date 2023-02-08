Москва, , 15:31 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий отношения между зрителями и кинотеатрами, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Законопроект направлен на решение такой важной для киноиндустрии проблемы, как пиратство», — отметила замглавы Минкультуры Алла Манилова, уточнив, что речь идет о запрете экранных копий («экранок»).

Сегодня современные технологии позволяют делать экранные копии настолько качественными, что от оригинальных их почти не отличить, указала Манилова.

Вводится прямой запрет на осуществление в кинозале кинотеатра аудио — и видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов. В случае нарушения запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг, то есть вывести нарушителя из зала, отметила замминистра.

Норма вводится по аналогии с правилами, действующими по отношению к лицам, находящимся в состоянии опьянения.

При этом представитель министерства культуры уточнила, что МВД отказалось брать на себя полномочия по исполнению нового закона.

Одновременно законопроектом возлагается обязанность на демонстраторов фильмов информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Кроме того, предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к российским фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.

В то же время в комитете Госдумы по культуре возникли вопросы, в частности, к самому процессу вывода из зала нарушителя — надо ли включать свет, например.

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