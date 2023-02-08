Москва, , 15:30 — REGNUM Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России за прошедшие сутки нанесли удары по заводу, где модернизировали БПЛА, а также по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» ВС РФ © Иван Родионов/РИА Новости

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», — говорится в сообщении.

Штаб бригады ВСУ, которому было нанесено поражение, находился возле города Красногоровка, расположенного не временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики.

Стоит отметить, что всего за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 74 развёрнутых артиллерийских подразделения ВСУ. Кроме того, военную технику и живую силу ВСУ поразили в 123 районах.

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