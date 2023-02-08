Москва, , 15:25 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области. Об этом 8 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Работа гаубиц «Мста-Б» в зоне проведения СВО © РИА Новости

ВС РФ, по словам Конашенкова, уничтожили также свыше 130 военнослужащих ВСУ, установку РСЗО «Град» и три боевые бронированные машины на краснолиманском направлении. ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Терны (ДНР).

Представитель Минобороны России уточнил, что на данном направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, за время проведения спецоперации российскими войсками было уничтожено в общей сложности 382 самолёта, 206 вертолётов и 3036 беспилотников ВСУ.