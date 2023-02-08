ВСУ потеряли 140 бойцов при наступлении Российской армии на донецком направлении

Москва, , 15:25 — REGNUM За минувшие сутки военнослужащие ВС РФ нанесли сокрушительный удар по противнику на донецком направлении. ВСУ понесли большие потери в живой силе — ликвидированы свыше 140 украинских военных. Об этом в ходе брифинга 8 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Артиллерист вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО (с) РИА Новости

Отмечается, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск были уничтожены также один танк, три пикапа, три автомобиля и гаубица «Мста-Б».

Кроме того, разгромлены два склада боеприпасов украинской армии в районе населенных пунктов Авдеевка и Славянск в ДНР.

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Напомним, двумя днями ранее Минобороны РФ сообщило об огромных потерях, которые понесли ВСУ на донецком направлении. Были уничтожены 5 февраля около 90 бойцов ВСУ.