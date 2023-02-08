Землетрясение в Сирии и Турции начинает влиять на украинскую тему, пока только в медийном поле, вытесняя Украину на второй план. В принципе сама тема украинского конфликта и так, хоть и медленно, но заметно ушла в последнее время с передовиц и требовала больше усилий от интересантов, чтобы удерживать её в топе.

Тимур Желоков, , 16:50 — REGNUM Главным политическим событием 2022 года, несомненно, стала специальная военная операция, приковавшая внимание всего мира к Украине. Всеобщее внимание, хотя и неравномерно распределенное по земному шару, стало для киевского режима ресурсом, который он превращает в деньги и оружие для продолжения войны.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Но февраль 2023 г. внезапно переместил всеобщее внимание с Украины на регион с куда более масштабным конфликтным потенциалом, чем Восточная Европа. Напряжение на Большом Ближнем Востоке назревало буквально по дням — удар по Ирану, затем предупреждение от США о готовящихся терактах в Турции. Складывалось впечатление, что конфликт буквально поджигают одновременно с разных концов. И тут регион тряхнуло — в дело вмешалась природа.

Для многострадального региона катастрофическое природное бедствие стало одним из самых масштабных за последние полвека, по крайней мере с землетрясения в Иране в 1978 году, когда погибло не менее 15 тысяч человек. Эрдоган даже заявил, что такого в Турции не было с 30-х годов прошлого века, то есть практически с начала существования нынешней Турецкой Республики.

Сейчас количество погибших в Сирии превысило тысячу, в Турции перевалило за восемь тысяч. Но, к сожалению, цифры не окончательные: многие еще остаются под завалами. Разрушения фиксируются в Латакии, Хаме и особенно — в многострадальном Алеппо, огромном городе, только-только пришедшем в себя после военных действий.

Плохая погода, недостаток техники и сильные зимние дожди сильно осложняют спасательные работы. Надо сказать, что в Сирии ситуацию усугубляют крайний дефицит топлива, а также регулярные отключения электричества. К слову, в пострадавших сирийских провинциях и городах свет дают лишь по часу раз в пять часов.

Индия, Алжир, Россия, ОАЭ, Египет, Иран, Ирак, Ливан активно включились в оказание помощи. Список стран постоянно расширяется. Даже «талибанский» Афганистан выделил, пусть и небольшие, денежные средства Сирии и Турции и готов отправить своих спасателей.

Пару самолетов в Турцию отправила и охваченная войной Украина. Но иначе как пиаром и попыткой остаться в медийном поле это не назовёшь, поскольку такие же её граждане оказались фактически брошенными в зоне бедствия в Сирии. Их спасают и оказывают им помощь граждане России. И делают это без лишнего шума, в том числе, чтобы и не навредить, и не подставить под пристальное внимание украинских карательных органов и неадекватного гражданского общества.

Если до катастрофы арабские и арабоязычные каналы еще хоть как-то уделяли эфир российской СВО в прайм-тайм и регулярных выпусках новостей, то сейчас основное время и все внимание посвящено спасательным операциям, шокирующим кадрам обрушения зданий, разбору завалов и обсуждению — будет ли новое землетрясение? Украинский же кейс все больше мелькает на вторых и третьих ролях, вскользь.

Последствия землетрясения в Турции © Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также весьма примечательно, что, несмотря на изоляцию Сирии, даже США и Израиль, по крайней мере на словах, выразили солидарность, соболезнования и согласны оказать помощь.

Правда, в официальном заявлении госсекретаря по поводу стихийного бедствия говорится, что поддерживаемые Штатами некие неназванные гуманитарные организации в Сирии уже «реагируют на последствия землетрясения по всей стране».

Тем не менее на фоне многолетнего и жесткого экономического удушения Дамаска даже такие американские возгласы звучат крайне неожиданно и могут быть истолкованы союзниками США (да и не только союзниками) как ослабление хватки, пусть и под благовидным предлогом.

Учитывая последовательно усиливающийся хор голосов в арабских странах в пользу хотя бы частичного снятия с сирийцев санкций, хотя бы для облегчения бедственного положения населения после войны, сейчас не надо быть глубоким аналитиком, чтобы понять, что на следующем заседании Лиги арабских государств к восстановлению Сирии в правах будет уже другой подход, более лояльный, и есть все шансы на возвращение.

В ОАЭ наверняка уже потирают руки, предвкушая свое триумфальное возвращение в сирийскую экономику, поскольку одно дело — это помогать «режиму Асада» восстанавливаться, и совершенно другое — восстанавливать разрушенную стихией сирийскую инфраструктуру, чтобы обеспечить сносное существование пострадавшего населения.

Также очевидно, что землетрясение непосредственно повлияет и на сроки проведения заявленной ранее наземной турецкой операции на севере Сирии (если теперь она вообще состоится в среднесрочной перспективе). А общее горе еще больше сблизит или хотя бы даст дополнительные возможности для политического сближения Анкары и Дамаска. В ближайшее время можно вполне ожидать встречи министров иностранных дел Сирии и Турции, и сюжет ликвидации последствий землетрясения будет играть на таких переговорах не последнюю роль.

Сотрудники МЧС России разгребают завалы после землетрясения в Сирии © Валерий Шарифулин/ТАСС

О том, что после землетрясения выход Сирии из изоляции вполне реален, свидетельствует состоявшийся впервые телефонный разговор между Башаром Асадом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в котором египетский коллега выразил соболезнования главе Сирии.

Что же касается Украины, то в Киеве следует больше всех молиться, чтобы не было второго землетрясения. В этом случае Украина и ее проблемы будут просто задвинуты далеко назад, а Штатам с европейцами придется отвлекаться на новые вызовы.

В целом и ранее страны Ближнего Востока и Северной Африки довольно сдержанно реагировали на американо-европейские призывы активно включиться в конфликт и поддержать украинцев и, по сути, оказывали в больше степени символическую гуманитарную помощь. Теперь же этот важнейший регион будет еще более равнодушен к периферийной для них войне на севере, проходящей в тысячах километров от Ближнего Востока.

Да, возможно, со временем эффект катастрофы в медиаполе отступит, но время, как известно, самый ценный ресурс, которого у Украины осталось не так много.