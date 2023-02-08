Лондон, 8 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В Великобритании расшифровали несколько десятков секретных писем королевы Шотландии Марии Стюарт. Это удалось сделать троим исследователям, проанализировавшим 55 писем, написанных в годы заточения Марии Стюарт, пишет газета The Times.

Николас Хиллиард. Мария Стюарт в Англии. 1578

Среди тех, кто занимался расшифровкой, программист из Франции Жорж Ласри, профессор музыки из Германии Норберт Бирман и японский астрофизик Сатоши Томокиё. Установлено, что королева Мария писала крайне загадочные тексты, состоящие из символов и подсказок. Все это делалось, чтобы скрыть содержание писем от шпионов английской королевы Елизаветы I.

Один из исследователей заявил, что все компьютеры мира не смогли бы справиться с расшифровкой писем Марии Стюарт даже в течение тысячи лет. Как отметил профессор истории Кембриджского университета Джон Гай, большинство писем были адресованы послу Франции в Англии Мишелю де Кастельно и касались вопроса возможного замужества Елизаветы I с наследником французского престола герцогом Анжуйским Франсуа де Валуа.

Напомним, Мария Стюарт взошла на престол Шотландии, когда ей было 18 лет, при этом она являлась претенденткой на английский престол, что вызывало беспокойство у королевы Англии Елизаветы I. Долгие годы по её решению Мария провела в заточении в Шеффилдском замке, откуда вела секретную переписку с европейскими державами. После того как в руки Елизаветы попали письма, в которых были свидетельства участия Марии Стюарт в заговоре против английской королевы, её казнили.