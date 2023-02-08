Москва, , 15:19 — REGNUM Приговор по уголовному делу Сергея Фургала, экс-главы Хабаровского края, обвиняемого в убийствах предпринимателей, будет оглашён в полдень 10 февраля, сообщили 8 февраля в в Люберецком суде Московской области.

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе судебного заседания гособвинение запросило для Фургала 23 года колонии строгого режима по делу о двух убийствах и покушении на убийство.

Коллегия присяжных 2 февраля уже признала Фургала виновным в преступлениях, как и его бывшего помощника Андрея Карепова. Речь идёт о событиях 2004–2005 гг., когда в Хабаровске были убиты Евгений Зоря и Олег Булатов, а также совершена попытка убийства Александра Смольского.

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