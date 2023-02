Военный аналитик Онуфриенко: ВС России теснят противника к Северскому Донцу

Москва, , 15:26 — REGNUM Взятие села Синьковка в Харьковской области позволит российским войскам начать бои за возвращение оккупированного ВСУ города Купянск. Об этом ИА REGNUM заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Российские подразделения сейчас находятся в районе Синьковки, и бои идут за этот населённый пункт. Он находится где-то в 5-6 км от окраин Купянска — северо-восточнее вдоль железной дороги, а она прямая, как стрела, и уходит на север. Взятие этого населённого пункта позволяет нам выдвигаться непосредственно к Купянску», — рассказал эксперт.

Купянск — крупный населенный пункт, расположенный на берегах реки Оскол. Не совсем понятно, будет ли принято решение о штурме города, заметил Онуфриенко. «Но в Купянске паника: его сейчас обороняют остатки 14-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и теробороны, и говорят, что у них не хватит сил», — рассказал эксперт.

Онуфриенко также отметил продвижение ВС России на участке от Макеевки (село в Сватовском районе ЛНР, не путать с одноименным городом в ДНР) до излучины Северского Донца южнее населенного пункта Диброва, где российские военные теснят противника к реке Северский Донец. «Были и сообщения, пока неподтверждённые, что наши местами уже форсировали реку», — сказал эксперт, добавив, что Минобороны России на данный момент не подтвердило эти сообщения.

Продолжаются серьезные бои на другом участке фронта в Донбассе, в районе города Угледар, добавил Онуфриенко. Противник пытается выдавить ВС РФ из дачного посёлка, который российские военные заняли во время наступления на восточной окраине населённого пункта. «Противник пытается выдавить нас, но это не получается. Но, по крайней мере, наше наступление остановлено — до Южнодонбасской шахты №1 северо-восточнее Угледара мы не дошли. И взять многоэтажки западнее дачного посёлка тоже не можем. Фактически, сейчас там идут позиционные бои — очень жёсткие и напряжённые», — указал собеседник.

Вашингтонский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) на прошлой неделе сообщил о признаках продвижения российских танков к запорожскому участку фронта, но лишь для наступления на Угледар.

С другой стороны, врио главы ЛНР Леонид Пасечник 8 февраля сообщил, что ВСУ активизировались на северном участке фронта. Противник намерен провести контрнаступление в направлении Кременной и Сватова, а также Лисичанска и Рубежного, указал луганский руководитель. Он отметил, что ВСУ концентрируются в прифронтовых населенных пунктах.