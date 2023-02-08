Депутат Госдумы Гурулёв предложил просчитать возможность ударов по Калуге и Москве

Москва, , 15:16 — REGNUM Учитывать расстояние от Калуги до Москвы в ходе специальной военной операции призвал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Калуга © Светлана Тарасова/РИА Новости

«В непосредственной близости от зоны СВО находятся Брянская, Курская, Белгородская области. Если напрямую ударить через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

По его убеждению, сегодня все эти моменты необходимо просчитывать. Кроме того, не следует забывать про группировку войск и положение главного союзника России — Белоруссии.

Он также обратил внимание на то, что «очень приличная группировка» польских сил находится в непосредственной близости от Белоруссии, причём в готовности к ведению боевых действий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на время проведения специальной военной операции запретить на всей России использование дронов и коптеров за исключением военных предложил депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев.