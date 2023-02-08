Вашингтон, 8 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. «Планы» президента Польши Анджея Дуды помочь Киеву захватить Крым есть не что иное, как безумие. Так считает бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Ukraine Presidency/ZUMA/ТАSS Анджей Дуда и Владимир Зеленский

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В ходе интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom, ведущий Эндрю Наполитано поинтересовался мнением военного по поводу призыва польского лидера поддержать стремления президента Украины Владимира Зеленского взять полуостров под свой контроль. Амбиции президента Польши вызвали у собеседника смех.

«Президент Польши хочет, чтобы американские войска вмести с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны это безумие даже говорить о таком», ― подчеркнул бывший советник главы американского военного ведомства.

После таких заявлений Макгрегор заподозрил Дуду в том, что «он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное».

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Полковник в отставке считает, что Польша стремится ввязать НАТО в конфликт на Украине, вынудив применить пятую статью устава альянса. Однако, уверен Макгрегор, другие страны не хотят войны с Россией, поэтому намерения Варшавы не поддержат.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся на полуострове после госпереворота на Украине. Однако киевский режим до сих пор не признал итогов волеизъявления народа и не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию. Причём Киев не исключает силового метода «возврата» полуострова.

В начале февраля эта тема всплыла в очередной раз. Врио главы МВД Игорь Клименко заявил, что министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из полицейских, военных и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. В Крыму назвали такие планы Украины забрать Крым сказками.