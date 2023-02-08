В Кремле назвали обреченными на провал попытки Запада возбудить сепаратистские настроения в России

Москва, , 15:07 — REGNUM Информационную войну, целью которой является попытка возбуждения сепаратистских настроений в отдельных регионах Российской Федерации, ведут в настоящее время Украина и страны Запада, однако такие действия являются обреченными на провал. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на круглом столе, посвященном роли государственной национальной политики и народной дипломатии в решении социально-гуманитарных вызовов в ДНР.

Магомедсалам Магомедов © Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Как подчеркнул Магомедов, слова которого приводит ТАСС, в данный момент странами Запада совместно с Украиной ведётся очень большая информационная война с целью возбудить в отдельных российских регионах «сепаратистские настроения, чтобы между народами страны произвести раскол».

При этом замглавы администрации президента РФ уточнил, что одним из способов ведения такого рода информационной войны является использование воспоминаний о «болевых точках» российской истории.

«Но все эти попытки обречены на неудачу», — почеркнул он, напомнив слова президента РФ Владимира Путина о том, что такие попытки приводят не к расколу, а к единству народов.

«В этом историческая память, исторический путь многонационального российского общества», — добавил Магомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля стало известно, что заявление о блокировке платформы YouTube в России, распространённое якобы от имени директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, является фейком.