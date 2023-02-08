Москалькова заявила, что возращенных пленных бойцов ВСУ вновь посылают на передовую

Москва, , 15:04 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возращенных из плена бойцов ВСУ снова отправляют на передовую. Об этом сообщают в своих обращениях к ней родные украинских военнослужащих.

Татьяна Москалькова © Александр Кряжев/РИА Новости

«Ко мне продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнослужащих, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят этих людей на передовую, по сути, обрекая на гибель», — говорится в сообщении российского омбудсмена, опубликованном 8 февраля в телеграм-канале.

Как отметила Москалькова, это является противозаконным с точки зрения выполнения положений Женевской конвенции, согласно которой ни один возвращенный пленный не может быть использован на военной службе.

Москалькова призвала правозащитников остановить данную практику, используемую киевскими властями.

«Призываю международное правозащитное сообщество содействовать немедленному прекращению этой губительной практики», — призвала уполномоченный по правам человека.

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Напомним, ранее о том, что жены и матери украинских военных, попавших в плен, просят власти России не выдавать Украине своих мужей и сыновей, так как их направляют снова на фронт, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.