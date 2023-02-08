Берлин, 8 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Евросоюз будет наращивать санкционное давление на Россию. Об этом 8 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы как Европейский союз снова усилим санкции против России», — сказал Шольц.

Он добавил, что новые санкции должны стать «ясным сигналом» для России, а также заставить усомниться в успехе спецоперации по денацификации Украины.

Напомним, 3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готовит десятый пакет антироссийских санкций. По её словам, он будет «объёмом в 10 млрд евро».