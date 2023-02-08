Москва, 8 февраля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве детей-сирот с ограничениями здоровья бесплатно получить вторую профессию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Варвара Гертье/РИА Новости Рабочий

Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости), уже получившие образование по профессии рабочего или служащего, получают возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение для овладения новой профессией рабочего или должностью служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

Кроме того, устанавливается выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячного пособия в течение всего периода прохождения повторного обучения.

«Во время обучения им будут ежемесячно выплачивать стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предполагается, что на реализацию закона потребуется около 70 млн рублей в 2024 году. Речь идет о поддержке порядка 4,5 тыс. детей.

Законопроект подготовлен правительством в рамках поручения президента России Владимира Путина 2020 года.

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