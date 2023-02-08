Военный эксперт оценил ход боевых действий и возможность зимнего наступления ВС России

Москва, , 15:20 — REGNUM Позиции Вооруженных сил Украины на новой линии обороны в ДНР от Славянска до Дзержинска (Торецка по киевской терминологии) пока не оборудованы, по этой причине ВСУ бросают всё новые и новые подразделения в города Артёмовск и Северск — которые ранее представляли собой первую линию обороны ВСУ. Об этом ИА REGNUM заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Прогнозировать, что российские штурмовые подразделения в ближайшие дни возьмут под контроль две трети территории Артёмовска, которые сейчас удерживают ВСУ — явно преждевременно, полагает эксперт. По мнению Онуфриенко, «артёмовская мясорубка» будет идти вплоть до упомянутого выше перебазирования ВСУ на линию Славянск — Дзержинск.

Собеседник напомнил о том, что главком ВСУ Валерий Залужный делал ставку на выстраивание в Донбассе системы «городов-фортов» — линии, которая «подковой» начиналась в Славянске и шла на юг до Константиновки, Часова Яра и Артёмовска и дальше уходила через Соледар к Северску.

«Сейчас линия фактически разрушена, её не существует, и выстраивается новая линия обороны Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Торецк (Дзержинск). Там инженерные подразделения сейчас оборудуют новые узлы обороны», — пояснил Онуфриенко.

По той же причине — задержать продвижение ВС РФ до оборудование новых оборонительных позиций, командование противника фактически жертвует краснолиманским направлением, перебрасывая силы и технику в Артёмовск и Северск, указал эксперт.

По направлению на Красный Лиман подразделениям ВСУ есть куда вести отступление, добавил Онуфриенко. «В конечном итоге, они могут отступить хоть до Северского Донца, укрепившись — как это было летом — на правом, высоком, берегу в районе Святогорского монастыря, — полагает военный аналитик. — А вот если противник не удержат Славянск и Краматорск, ВСУ придётся откатываться в чистое поле и уже вступать в столкновение в степной местности, а им выгоднее вести бои в городах. Поэтому «мясорубка» будет продолжаться до последнего».

Онуфриенко также отметил, что прошедшая частичная мобилизация в ВС России, формирование новых частей, боевое слаживание и выход на позиции предполагают возможность зимнего наступления ВС России.

«Большое наступление действительно необходимо, чтобы хотя бы купировать возможности противника и не утрачивать инициативу… — отметил собеседник ИА REGNUM. — Логично ожидать большого наступления до того, как наступит весенняя распутица и до того, как вооружённые силы противника могут сформировать один-два армейских корпуса и насытить их зарубежной техникой, чтобы самим где-то перейти в контрнаступление».

Испанское издание El País 7 февраля опубликовало материал, в котором утверждалось: Россия завершает подготовку нового широкомасштабного военного наступления в рамках спецоперации. Министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитировало издание, заявил, что Россия накапливает силы для предстоящего тройного наступления в февраля — из ДНР, ЛНР и Запорожской области. По словам киевских чиновников, главная цель России — к весне взять под контроль все территории Донбасса и гарантировать безопасность сухопутного коридора в Крым.