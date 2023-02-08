Москва, 8 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Позиции Вооруженных сил Украины на новой линии обороны в ДНР от Славянска до Дзержинска (Торецка по киевской терминологии) пока не оборудованы, по этой причине ВСУ бросают всё новые и новые подразделения в города Артёмовск и Северск, которые ранее представляли собой первую линию обороны ВСУ. Об этом ИА REGNUM заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Прогнозировать, что российские штурмовые подразделения в ближайшие дни возьмут под контроль две трети территории Артёмовска, которые сейчас удерживают ВСУ, явно преждевременно, полагает эксперт. По мнению Онуфриенко, «артёмовская мясорубка» будет идти вплоть до упомянутого выше перебазирования ВСУ на линию Славянск — Дзержинск.

Собеседник напомнил о том, что главком ВСУ Валерий Залужный делал ставку на выстраивание в Донбассе системы «городов-фортов» — линии, которая «подковой» начиналась в Славянске и шла на юг до Константиновки, Часова Яра и Артёмовска и дальше уходила через Соледар к Северску.

«Сейчас линия фактически разрушена, её не существует, и выстраивается новая линия обороны Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Торецк (Дзержинск). Там инженерные подразделения сейчас оборудуют новые узлы обороны», — пояснил Онуфриенко.

По той же причине — задержать продвижение ВС РФ до оборудования новых оборонительных позиций — командование противника фактически жертвует краснолиманским направлением, перебрасывая силы и технику в Артёмовск и Северск, указал эксперт.

По направлению на Красный Лиман подразделениям ВСУ есть куда вести отступление, добавил Онуфриенко. «В конечном итоге они могут отступить хоть до Северского Донца, укрепившись — как это было летом — на правом, высоком берегу в районе Святогорского монастыря, — полагает военный аналитик. — А вот если противник не удержит Славянск и Краматорск, ВСУ придётся откатываться в чистое поле и уже вступать в столкновение в степной местности, а им выгоднее вести бои в городах. Поэтому «мясорубка» будет продолжаться до последнего».

Онуфриенко также отметил, что прошедшая частичная мобилизация в ВС России, формирование новых частей, боевое слаживание и выход на позиции предполагают возможность зимнего наступления ВС России.

«Большое наступление действительно необходимо, чтобы хотя бы купировать возможности противника и не утрачивать инициативу… — отметил собеседник ИА REGNUM. — Логично ожидать большого наступления до того, как наступит весенняя распутица и до того, как вооружённые силы противника смогут сформировать один-два армейских корпуса и насытить их зарубежной техникой, чтобы самим где-то перейти в контрнаступление».

Испанское издание El País 7 февраля опубликовало материал, в котором утверждалось: Россия завершает подготовку нового широкомасштабного военного наступления в рамках спецоперации. Министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитировало издание, заявил, что Россия накапливает силы для предстоящего тройного наступления в феврале — из ДНР, ЛНР и Запорожской области. По словам киевских чиновников, главная цель России — к весне взять под контроль все территории Донбасса и гарантировать безопасность сухопутного коридора в Крым.