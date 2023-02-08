Одинцово, Московская область, , 15:02 — REGNUM Житель Московской области подал в суд на российского певца Филиппа Киркорова, сообщил 8 февраля адвокат артиста Александр Добровинский в интервью Пятому каналу.

Филипп Киркоров Дарья Драй © ИА REGNUM

Претензия к Киркорову заключается в том, что возле его дачи на берегу установлен пирс — якобы незаконно.

«[Истец] господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу, — заявил Добровинский. — По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит».

Юрист добавил, что «беседа» по поводу иска назначена на 9 февраля. Исковое заявление было подано 11 января в Одинцовский районный суд Московской области.

Напомним, Добровинский в начале февраля рассказал об иске, поданном в Таганский суд Москвы против Киркорова «из-за танца на кресте».

Истец потребовал взыскать с артиста миллион рублей за моральный ущерб. Адвокат тогда сказал, что всё это — «жалкие попытки» ввести запрет на творческую деятельность Киркорова в некоторых странах.

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