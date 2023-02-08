В Москве скончалась одна из самых старых жительниц столицы, рожденная при Николае II

Москва, , 14:58 — REGNUM 7 февраля в Москве на 107 году жизни скончалась Семенова Любовь Александровна. Об этом сообщил ИА REGNUM источник в системе здравоохранения Москвы. Собеседник добавил, что две недели назад женщина отпраздновала 106-летие.

Москва 1917 года (с) Репродукция ТАСС

Любовь Александровна родилась 21 января 1917 года, за месяц до Февральской революции и за полтора года до расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Всю жизнь женщина прожила в Москве. В последние годы, в связи с ухудшением здоровья, за Любовью Александровной ухаживали в Геронтологическом центре на юго-западе.

«Около девяти часов вечера 7 февраля Любовь Александровна ушла из жизни в своей комнате. Женщиной она была тихой, также тихо и ушла», — сообщил ИА REGNUM собеседник.

В октябре 2022 года Департамент труда и социальной защиты сообщал, что самому возрастному жителю столицы 107 лет. Это женщина, которая родилась в 1915 году.