Анкара, , 14:45 — REGNUM Четвертое за сутки землетрясение произошло в Турции, которая и так серьезно пострадала от сейсмической активности, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Адыяман. Турция (сс) Bernard Gagnon

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В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Оно зафиксировано в 11:11 по местному времени (14:11 мск). Эпицентр находился в 58 км к северо-западу от города Адыяман. Очаг землетрясения залегал на глубине одного километра.

Ранее 8 февраля на территории Турции произошло три землетрясения магнитудой от 4,5 до 4,8.

Напомним, 6 февраля произошло мощнейшее землетрясение на территории Турции, которое привело к многочисленным жертвам. Количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило уже 8,5 тысячи человек.