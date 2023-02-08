Госдума приняла закон о новых видах государственных пошлин на оружие

Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о новых видах государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий в сфере оборота оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Охотничий карабин © Виталий Белоусов/РИА Новости

Законом уже установлены правовые основания для передачи охотничьего оружия и патронов во временное пользование российским гражданам и иностранцам на основании двух новых видов разрешительных документов. Ими стали разрешение на ношение и использование охотничьего оружия и разрешение на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования на охоте.

Согласно принятому закону, госпошлина за выдачу разрешения на ношение и использование охотничьего оружия составит 500 рублей. Аналогичная сумма устанавливается за выдачу разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты.

Пошлина за переоформление разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования на охоте составит 250 рублей.

Также устанавливается пошлина в 500 рублей за выдачу разрешений на транспортирование и перевозку оружия и патронов, и госпошлина в 250 рублей за переоформление этих разрешений и переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия.

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