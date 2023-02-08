В Лондоне анонсировали встречу Карла III с Зеленским

Лондон, , 14:34 — REGNUM В рамках визита Владимира Зеленского в Великобританию состоится его встреча с королем Карлом III. Монарх согласился принять киевского лидера 8 февраля в лондонской резиденции, сообщил Sky News.

Карл III © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Телеканалу подтвердили предстоящую аудиенцию с «господином Зеленским» в Букингемском дворце.

Как уточняется, это первый визит Зеленского в Лондон с начала спецоперации России на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках визита Владимира Зеленского в Британию премьер-министр страны Риши Сунак намерен предложить поставлять Киеву вооружение с более дальним радиусом поражения. Также предполагается помощь в виде обучения военнослужащих ВСУ, поставки снаряжения и введения антироссийских санкций.