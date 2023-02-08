Химки, Московская область, , 14:34 — REGNUM Одиннадцатилетняя ученица лицея в подмосковных Химках, которая днём ранее получила множественные ранения в ходе конфликта со одноклассницей, пришла в себя. Об этом 8 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который посетил пострадавшую в больнице.

Андрей Воробьёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Названа причина конфликта двух пятиклассниц в подмосковных Химках

«Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится», ― написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, девочка в сознании и дышит сама, без ИВЛ.

«Конечно, эта ситуация стала для нас всех шоком. Самое страшное позади. [Девочка] поправится обязательно», ― уверен Воробьёв.

Ранее по теме: Ученица из Химок получила десятки ранений в ходе конфликта со сверстницей

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между двумя несовершеннолетними ученицами пятого класса лицея в Химках произошёл 7 февраля. По предварительным данным, из-за мальчика.

По информации Главного следственного управления СКР по Московской области, во время школьной перемены 11-летняя школьница напала на свою сверстницу с принесённым из дома кухонным ножом. В результате девочка получила множественные ранения и порезы. Пострадавшая потеряла много крови и в крайне тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.

Врачи провели операцию и зашили все раны на теле девочки.