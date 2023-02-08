Москва, 8 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. На фоне попыток Киева нанести удары по российским объектам стратегического характера требования Соединённых Штатов о возобновлении инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) выглядят особенно цинично. Об этом 8 февраля говорится в заявлении МИД России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ядерный арсенал в мире

Отмечается, что проводимый нынешней американской администрацией агрессивный курс с открыто заявленной целью о якобы нанесении России «стратегического поражения» на территории Украины, на которую направляются все увеличивающиеся поставки оружия и всё больше «инструкторов/наемников/военнослужащих» из США и стран НАТО, а также нагнетаемая Вашингтоном конфронтация во всех вопросах взаимодействия с Россией делают невозможным ведение дел между двумя странами в обычном режиме.

Кроме того, указывается, что по сути Соединённые Штаты ведут тотальную гибридную войну с Россией, которая «чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав».

«На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что на данный момент в США намечается разрыв между интересами правящей верхушки и интересами американской нации, противоречащими фактическому участию в конфликте на территории Украины.