Куала-Лумпур, , 14:31 — REGNUM Шесть туристов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Малайзии. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает местное издание Star.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что авария произошла в результате столкновения туристического автобуса с отбойником. На место было немедленно отправлено подразделение пожарных из шести человек и одной единицы техники.

По информации источника, всего в момент ДТП в автобусе находились 14 человек, тела шестерых погибших были переданы полиции.

Ранее в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю сообщалось, что во вторник, 7 февраля, в регионе в результате ДТП пострадали семь человек.

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