Лондон, 8 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail требуют задержать и наказать за военные преступления президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Его нужно задержать за военные преступления», — написал один из комментаторов.

«Нужно прекратить всё финансирование Украины», — отметил другой.

Кроме того, читатели выступают за прекращение конфликта, обвиняя Зеленского в разжигании третьей мировой войны. Некоторые также задаются вопросом, сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина была обречена, когда её президент Владимир Зеленский понял, что теряет лидерство.