Читатели Daily Mail требуют задержать Зеленского за военные преступления
Лондон, 8 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail требуют задержать и наказать за военные преступления президента Украины Владимира Зеленского.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
«Его нужно задержать за военные преступления», — написал один из комментаторов.
«Нужно прекратить всё финансирование Украины», — отметил другой.
Кроме того, читатели выступают за прекращение конфликта, обвиняя Зеленского в разжигании третьей мировой войны. Некоторые также задаются вопросом, сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина была обречена, когда её президент Владимир Зеленский понял, что теряет лидерство.