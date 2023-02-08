Лондон, , 14:27 — REGNUM Ещё 15 российских физических и юридических лиц включены в чёрный список Британии, сообщили 8 февраля в британском МИД.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции введены, в частности, в отношении уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Введены санкции в отношении предпринимателя Сергея Руднова (ИА REGNUM), Александра Мячина («Аэростарт»), председателя совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика.

Также в чёрный список включены «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Москомсвязь» и разработчик беспилотников ZALA Aero.

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