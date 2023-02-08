Британия объявила о новых санкциях против России
Лондон, 8 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Ещё 15 российских физических и юридических лиц включены в чёрный список Британии, сообщили 8 февраля в британском МИД.
Иван Шилов ИА REGNUM
Великобритания
Санкции введены, в частности, в отношении уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Введены санкции в отношении предпринимателя Сергея Руднова (ИА REGNUM), Александра Мячина («Аэростарт»), председателя совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика.
Также в чёрный список включены «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Москомсвязь» и разработчик беспилотников ZALA Aero.