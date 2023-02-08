Анкара, , 14:22 — REGNUM Сотрудники пожарной службы взяли под контроль возгорание в турецком порту Искендерун. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Пожарная служба Турции © Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пожар в порту Искендеруна взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь», — говорится в сообщении мэра города.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы пожарные, авиация минобороны и сотрудники других служб безопасности, прибывшие в Стамбул из других городов.

Как передавало РИА Новости, российский самолет Бе-200 прибыл в международный аэропорт Аданы (Турция) для тушения пожаров, возникших в результате землетрясений.

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